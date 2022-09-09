Un sektöründe 51 yıllık tecrübesiyle ham madde temininden üretim, saklama, paketleme ve servisine kadar her aşamada müşterilerine hizmet veren Toru Un, Lokman Koçaslan Otomotiv’den aldığı 3 adet MAN TGX ile araç filosunu genişletti.

Un sektöründe 51 yıllık tecrübesiyle ham madde temininden üretim, saklama, paketleme ve servisine kadar her aşamada müşterilerine hizmet veren Toru Un, Lokman Koçaslan Otomotiv’den aldığı 3 adet MAN TGX ile araç filosunu genişletti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan Toru Un ortaklarından Ata Toru, "Kuruluş yılımız olan 1971 yılından beri müşterilerimiz ve piyasanın talepleri doğrultusunda en yüksek kalite ürünü, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda ilk günden itibaren hem hizmet kapasitemizi, hem de ürün gamımızı geliştiriyoruz. İş mantalitemizde yüksek kalite anlayışını temel alan bir firma olarak, tüm iş ortaklıklarımızda bu konuya dikkat ediyoruz. Bu sebeple filomuzda da uzun yıllardır hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de verimliliği açısından sınıfının en iyilerinden olan MAN ile çalışıyoruz. İlk tercih ettiğimizden beri yaşadığımız yüksek memnuniyet sayesinde tüm filo genişletme işlemlerimizde bu marka ile yola devam etme kararı aldık. Bunun yanı sıra hem satış, hem de satış sonrası hizmetlerde ihtiyacımız olan tüm desteği eksiksiz bir şekilde bizlere sunan Lokman Koçaslan Otomotiv’e de teşekkür ederiz” dedi.

“İşbirliğimiz yıllara dayanıyor"

Müşteri memnuniyetini temel aldıklarını ve hizmet verdikleri bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gururunu yaşadıklarını belirten Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit ise, “Müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini en aza indirgemek, onların çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak bizlerin temel hedefidir. Tüm bu hedefler doğrultusunda, sektörünün önde gelen başarılı firmalarıyla yapmış olduğumuz işbirliği bizler için çok değerli” diye konuştu.

Teslimat törenine ayrıca Toru Un ortaklarından Öztürk Toru, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, Satış Temsilcisi Melih Kazi katıldı.