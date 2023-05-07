Tortum Belediyesi tarafından ilçenin girişine geçtiğimiz günlerde yerleştirilen, Türk Bayrağı silüetinden sonra Sultan Alparslan’ın Anıtı yerleştirildi.

‘Sultan Alparslan’ın Anıtını ilçemizin girişine yerleştirerek, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım atmış olduk’ diyen Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

‘Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biridir. Malazgirt Savaşı’nın zaferiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, bu da Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmiştir. Bugün, Sultan Alparslan’ın anıtını şirin ilçemiz Tortum’un girişine yerleştirerek, onun büyük bir lider olduğunu hatırlıyor ve onun sayesinde bugünkü topraklarımızda yaşayabildiğimizi düşünüyoruz. Ayrıca, bu anıtın yerleştirilmesiyle ilçemizde yaşayan insanlarımızın da tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilinçlenmelerine katkı sağlamış oluyoruz. Sultan Alparslan’ın anıtı, ilçemizde yaşayan herkesin gözü önünde bulunduğu için, genç nesillerimizin de onun hakkında bilgi sahibi olması ve onun mirasını sürdürmesi için önemli bir adımdır. Tarihimizi, kültürümüzü ve köklerimizi bilmek, kendimizi ve toplumumuzu daha iyi anlamamızı sağlar. Bu nedenle, Sultan Alparslan’ın Anıtını ilçemizin girişine yerleştirerek, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım atmış olduk. Böylece, geçmişimize duyduğumuz saygıyı ifade ederken, geleceğimizi de şekillendirebileceğimiz bir fırsat oluşturduk. Şirin İlçemiz Tortum’a hayırlı olsun’