Turizm sezonunu açan Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı. Baharın gelmesiyle birlikte Şelale coştu. Şelaleyi seyretmeye gelen yerli ve yabancı turistler doğaya hayran kaldı.

Baharın yelmesiyle birlikte kar suları eridi, Tortum gölünden taşan kar suları Tortum Şelalesinde muhteşem görsel şölen oluşturdu. Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan şelale görenleri adeta büyüledi. Suyun berrak olması nedeniyle mavi renkteki su 48 metre yükseklikten aşağıya dökülüyor.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Şelale gece ışıklandırması ile gece gezilmesine imkan sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri tamamlanan Şelale her saat gezilip görülebiliyor.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Şelalenin yanı başında Uzundere’ye gelen vatandaşların konaklama ihtiyacı için yapılan bungalov evlerini ve yapılan projeleri anlattı. Gelen misafirlerin mağdur olmaması için yeni tesisler yapıldı. Şelale girişi ve çevresinde ciddi düzenlemeler yapıldı.