Tortum Halk Eğitim Merkezi açtığı kurslarla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. 2022 yılında açılan 196 kursa 3 bin 899 kişi katılım göstererek büyük başarıya imza atıldı. Açılan kurslara katılım gösteren kişi sayısı ilçe nüfusunun yüzde 21’ine ulaşarak bu alanda büyük rekor kırıldı.

Tortum Halk Eğitim Merkezi açtığı kurslarla hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. 2022 yılında açılan 196 kursa 3 bin 899 kişi katılım göstererek büyük başarıya imza atıldı. Açılan kurslara katılım gösteren kişi sayısı ilçe nüfusunun yüzde 21’ine ulaşarak bu alanda büyük rekor kırıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti ve kaliteli eğitimler sunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Tortum Halk Eğitim Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede 2022 yılında açılan 194 kursa 3 bin 899 vatandaş katıldı. Okuma-yazma, sosyal ve kültürel kurslar ile mesleki ve teknik kurslar başlığı altında verilen kurslara katılanların yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kapanan köy okullarının yeniden eğitim öğretime kazandırılmasıyla faaliyetlerine başlayan köy yaşam merkezleri Halk Eğitim faaliyetlerinin ve köy halkının kalbi duruma geldi.

“Sosyal ve kültürel kurslara 2 bin 437 kursiyer katıldı”

Yüzlerce farklı branşta merkezce açılan sosyal ve kültürel kurslarda bireyler kişisel gelişim, hobi geliştirme, spor ve sosyal faaliyetlere katılım sağlayarak kursiyerlerin gelişimlerine katkı sunuluyor. Sosyal ve kültürel faaliyet imkanlarının kısıtlı olduğu ilçede Halk Eğitimi Merkezi kurs ve etkinlikleri bu alanda büyük bir eksikliği gideriyor. 2022 yılında bu alanda açılan 110 kurstan 2 bin 437 kişi yararlanarak büyük başarı elde edildi. Kişisel gelişimden hobi kurslarına, müzik, resim, spor gibi bir çok branşta açılan kurslara katılan kursiyerlerin yüzde 55’i yine kadınlardan oluşuyor.

“Aile okulu projesinde 51 öğretmen ve 972 vatandaşa eğitim verildi”

2022 yılında uygulamaya konulan Aile Okulu Projesi çerçevesinde 51 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Bu çerçevede velilerin aile içi iletişim, ebeveyn çocuk ilişkileri, ilkyardım, trafik adabı gibi konuları kapsayan aile okulu eğitimlerine 972 veli katılarak eğitimden faydalandı. Tam Gün Tam Yıl Faaliyetleri dahilinde haftanın 7 günü vatandaşa hizmet veren kurum açtığı mesleki ve teknik kurslarda meslek edindirme ve istihdam odaklı çalışmalara büyük önem veriliyor. Bu alanda açılan gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, dekoratif ahşap süsleme, geleneksel el nakışları, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, giyim üretiminde temel işlemler, elde Türk işlemeleri, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, giysi tadilatçısı, aşçı yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği, kadın giysileri dikimi, tığ örücülüğü, aşçı çırağı, iğne oyası yapımı, kadın dış giysileri dikimi, halı dokuma vb kurslar meslek edindirmeye ve istihdam geliştirmeye katkı sunuyor. Hayatın her alanına dokunan Tortum Halk Eğitim Merkezi vatandaşların ihtiyacı ve piyasa taleplerini dikkate alarak istihdam odaklı çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

“Hayat boyu öğrenen mahalle projesince açılan kurslarla hizmet vatandaşların ayağına götürülüyor”

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ilçe merkezi dışında yaşayan vatandaşların faaliyetlerinden yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Hayat Boyu Öğrenme Mahalle projesi dahilinde kurs açarak hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. İlçede kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek açılan kurslarda bilinçli tarım ve hayvancılık, meslek edindirme ve hobi geliştirme kurslarına mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılımı sağlanıyor.