Erzurum’da eşsiz doğası ve tarihiyle gezginlerin önemli uğrak yerlerinden birisi olan Tortum Gölü, barındırdığı yabani kuş türleriyle de ilgi çekiyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde Tortum Şelalesi girişinde bulunan Tortum Gölü sulak alanı, her yıl birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan bölge, bazı kuş türlerinin yumurtlama alanı olarak biliniyor. Bu kuş türlerinden bir tanesi olan akbalıkçıl, dron ile görüntülendi. Birçok kuş türünün sadece uğrak noktası olan bu bölgede, akbalıkçıl ve angıt kuşları sabit olarak kalarak yumurtlayıp çoğalıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen meraklı kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olan Uzundere, dünya üzerinden nadir olan bazı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar gölün ekosisteminin sürdürülmesinin, bölgenin doğal güzelliklerinin ve tarihi mirasının gelecek nesillere ulaşması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu sıkça dile getiriyor. Tortum Gölü, hem doğaseverler hem de tarih meraklıları için keşfedilmesi gereken bir güzellik olarak ifade ediliyor.