Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi’nde (TORTEK), yeni eğitim-öğretim dönemi başladı.

Her yıl binlerce kişiye meslek edindiren Toroslar Belediyesi, yeni dönemde 20 kurs merkezinde, 56 branşta kursiyerlere kapısını açarken, kurs kayıtları ise devam ediyor.

Kuyumculuk teknolojisi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, el sanatları teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim üretim teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi, sanat ve tasarım, müzik ve gösteri sanatları, din eğitimi ve yabancı diller olmak üzere 56 farklı branşta düzenlenen kurslar, Alsancak, Akbelen, Arpaçsakarlar, Çağdaşkent, Çopurlu, Çukurova, Dalakderesi, Güneykent, Halkkent, Hüseyin Okan Merzeci, Osmaniye, Resul, Sağlık, Selçuklar, Yalınayak ve Tozkoparan mahallelerinde bulunan kurs merkezlerinde veriliyor. Usta öğreticiler eşliğinde eğitim gören ve eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika da alıyor.

El becerilerini eğitimle bütünleştirmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilirler.

Özellikle ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşları TORTEK merkezine davet eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kursiyerlerin kurslarda hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda da bulunduklarını söyledi. Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitime ve üretime katılmasını, sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de şevkle ve heyecanla sürdürdüğümüz TORTEK merkezimizdir. Eğitim ve üretimi bir arada sunduğumuz ve yoğun ilgi gören kurslarımızın kapasitesini her yıl daha da artırdık. Geçtiğimiz dönemlerde kurslarımızda meslek edinerek kendine işyeri açan ya da ürettiği ürünleri yurt dışına satarak kazanç elde eden kursiyerlerimiz oldu. Bunun mutluluğunu duyarken TORTEK ailesine yeni katılan kursiyerlerimize de örnek teşkil etmesini umuyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Kurslarımızın kapısı meslek edinmek isteyen herkese açık” dedi.