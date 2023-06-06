Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, ilçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlediği Türk Halk Müziği Kursu’na katılan kursiyerlerden oluşan koro, sanatseverlerle buluştu.
Orkestra ve koroda yer alan kursiyerlerin, kurs öğretmeni Ahmet Özer şefliğinde yorumladıkları birbirinden güzel eserler büyük beğeni topladı. 48 branşta faaliyet gösteren Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK) bünyesindeki Türk Halk Müziği Kursu’na katılan kursiyerler, performanslarıyla seyircilerden tam not almayı başardı.
Türk halk müziğinin seçkin eserlerini seslendiren koro, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen program, plaket takdimi ile son buldu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenledikleri Türk Halk Müziği Kursu’na katılan tüm kursiyerleri tebrik etti.