Toros Dağları’nın zirvesine kar yağdı. Adana’da havanın güneşli ve bulutsuz olması nedeniyle dağlardaki kar manzarası kent merkezinde kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana’da da hava sıcaklığı 8-10 derece arasında seyrediyor. Akdeniz kıyılarına paralel olarak uzanan Toros Dağları’nın eteklerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Yağan karın oluşturduğu manzara Sarıçam ilçesinden gözlendi.

Toroslar’ın zirvesinin karla kaplanınca kartpostallık manzaralar oluştu.