Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yeni yol açım, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yeni yol açım, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede Kerimler, Soğucak ve Darısekisi mahallelerinde yeni yol açım ve düzenleme çalışmaları yaptı. Ekipler Arslanköy, Yavca ve Çağlarca mahallelerinde çiftçilerin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yolları da yeniledi.

“Yaylalarımız, cazibe merkezi oldu”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde, araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek adına yol yapım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“Çözüm odaklı belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran önemli hizmetlere imza attık” diyen Yılmaz, “Pandemi süreciyle birlikte ilçemizin yaylalarına olan talep ikiye katlandı. Özellikle yaylalarımızda kış aylarının rahat geçmesi için planlı bir çalışma yürütüyoruz. Yeni yerleşim alanlarında imara uygun yol açım ve düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Mevsim şartları, aşırı kullanım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan ve tahrip olan yollarımızı bakımdan geçirerek daha nitelikli hale getiriyoruz. Üst yapı çalışmalarıyla yenilediğimiz yaylalarımızın doğa sporları ve turizmi konusunda da önemli bir merkez olması için çalışıyor ve bu doğrultuda projeler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.