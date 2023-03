Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, unutulmaya yüz tutan geleneksel Ramazan etkinliklerinin ilkini Zeki Ayan Mahallesinde gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremzedelerin de bulunduğu iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bu yılın ilk orucu açıldı. Tasavvuf müziği ile renklenen iftar sofralarına aileleriyle beraber katılarak keyifli vakit geçiren çocuklar, iftar sonrasında başlayan Hacivat-Karagöz, sihirbaz gösterisi ve İbiş’e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan Panayırında ise doyasıya eğlendi. İftar programında vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz da çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

"Gönlümüz bir soframız bir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla aynı sofrada buluşacaklarını söyledi. On bir ayın sultanı Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Ülke ve millet olarak büyük bir afet yaşadık. Bu afet, Avrupa ülkelerinin 35’inden daha büyük bir alanda yaşandı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Evini, işini kaybeden, düzeni bozulan kardeşlerimizin de bir an önce eski günlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Mersinimizde, Toroslarımızda depremzede misafirlerimiz var. Onlar bizim başımızın tacı. Bu sıkıntı çözülene kadar bir ve beraber olacağız. Afet sürecinde her vatandaşımız evinde, elinde ne varsa yardım için seferber oldular. Belediyemize getirdiler ve biz de ilgili yerlere gönderdik ve yardımları göndermeye devam ediyoruz. Bu büyük afet, bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, dar günde, acı günde, sıkıntılı günde nasıl birbirimize kenetlendiğimizi de açıkça gösterdi. Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür bizim her türlü sıkıntıyı, derdi aşacak gücümüz ve kuvvetimiz var. Allah’ın izniyle bu günleri de devlet millet el ele aşacağız. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah, bayrama ulaşmayı nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.