Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, ’Hayır Çarşısı’ ile binlerce dar gelirli vatandaşın ihtiyacını karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 60 bin kişiye ulaşan ’Hayır Çarşısı’, deprem bölgesinden Mersin’e gelen depremzede vatandaşlara da yardım elini uzattı. Gönüllü vatandaşların da desteğiyle sürdürülen çalışmalar yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre Kültür Merkezinde, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ’Hayır Çarşısı’nda kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce kıyafet, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi ve kadın hijyen malzemeleri yer alıyor.

Belediye tarafından temin edilen giysiler, cinsine göre tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Yeni kıyafetlerin yanı sıra ikinci el kıyafetlerin de bulunduğu çarşıda, ikinci el kıyafetler yıkanıp kullanıma hazırlandıktan sonra raflara yerleştiriliyor. Belediyeye başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgah kontrolünün ardından kayıt sistemi ile ’Hayır Çarşısı’ndaki kendilerine uygun ürünlerden belli aralıklarla ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

Gelinlik, nişan ve kına kıyafetleri de var

Toroslar Belediyesinin Hayır Çarşısı, yeni evlenecek olan ancak maddi durumu yetersiz olan çiftlere de umut oldu. Hayır Çarşısı’nda gelinlik, nişan ve kına kıyafetleri de büyük rağbet görüyor. Belediye, vatandaşların bu özel günlerinde de yanlarında oluyor.

"Amacımız., yüzleri güldürmek"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yapan ve ekiplerimiz tarafından sosyo ekonomik durumları kontrol edilen vatandaşlarımıza kıyafet ve hijyen malzemelerini ücretsiz olarak temin ediyoruz. Çoğu yeni olan ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine uygun olan ürünleri Hayır Çarşımızda rahat bir şekilde seçebiliyorlar. Amacımız, yüzleri güldürmek. İşini seven bir ekibimiz var. Tüm bu dayanışma, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir” dedi.