Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyonu Mersin İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen, ’Toroslar Gençliği Doğa Kampında’ etkinliğinde, 450 genç kamp deneyimi yaşayacak.

7 Eylül tarihine kadar 9 dönem boyunca 3’er gün olmak üzere gerçekleşecek olan etkinliğe, ortaokul ve lisede eğitim gören kız ve erkek öğrenciler katılım gösterecek. İlçenin çeşitli kesimlerinden gelen gençler, doğanın tadını çıkarırken, kamp süresince eğitici ve öğretici etkinliklerin yanı sıra spor ve eğlence aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Her dönem için 50 gencinin yer alacağı etkinliğin ilk dönemi Güzelyayla Mahallesi’nde gerçekleşirken, kamp boyunca unutulmaz anlar yaşayan gençler, hem eğitici hem de eğlenceli bir kamp yaptıklarını belirterek, kendilerine böyle bir imkan sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençlerin yaz dönemini daha verimli geçirmeleri amacıyla ’Toroslar ilerle gençlik seninle’ projesi kapsamında, gençlik kampları düzenlediklerini ifade etti. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdikleri kamp etkinliğine katılan tüm gençleri bu özgüvenleri dolayısıyla tebrik ederek, “Gençlik kamplarının en güzel yaşanmışlığı, yeni dostlukların kurulması ve kamp deneyimlerinin yıllarca unutulmamasıdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yol yürümeye ve projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.