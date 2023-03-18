Mersin Merkez Toroslar İlçesi Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Doktor Nalan Erden , 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak TBMM 28. Dönem seçimleri için Ak Parti Mersin Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ak Parti Mersin İl Başkanlığına yaptığı Aday başvurusndan sonra açıklamada bulunan Doktor Nalan Erden , '' Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla çıktığımız bu kutlu yolda, 28. Dönem Mersin Milletvekili Aday Adayı oldum.

Rabbim Ülkemize, Milletimize ve Şehrimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin '' dedi.