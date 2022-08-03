Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediyesinin olimpik yüzme havuzunda yüzlerce çocuk, yazın ve eğlencenin tadını yüzerek çıkarıyor.

Mersin’in merkez Toroslar İlçe Belediyesinin olimpik yüzme havuzunda yüzlerce çocuk, yazın ve eğlencenin tadını yüzerek çıkarıyor.

7-18 yaş grubuna yönelik 3 dönem boyunca, 3’er hafta gerçekleştirilen kurslar, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada 4 gün veriliyor. Çocuklar, bir yandan yüzme eğitimi alırken bir yandan da gerekli hijyenik şartların sağlandığı havuzda eğlenme imkanı buluyor. Uzman yüzme antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Yüzme kurslarından faydalanan kursiyerlere, Toroslar Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Yaz spor okulları çerçevesinde düzenlenen yüzme kurslarının 3’üncü dönemi, 9 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kursların 3’üncü dönemine katılmak isteyenler, belediye ana hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki veznelere yatırdıkları 60 TL kayıt ücreti dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda kayıtlarını yaptırabilecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler ise Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne, belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak 3100/ 3113/ 3200 dahili hatlarından yetkililere ulaşabilirler.

“Yüzme kursumuza ilgi çok güzel”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkıda bulunmak, verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri yüzme kursuna olan yoğun ilgi dolayısıyla mutluluk duyduklarını söyledi. Toroslar’da yüzme sporunu yaygınlaştıracaklarını kaydeden Yılmaz, "Yaz spor okulları çerçevesinde düzenlediğimiz yüzme kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız ile ilçe merkezindeki çocuklarımız, bu kurslarda bir araya geliyorlar. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi hem streslerini atıyorlar hem de yeni dostluklar edinerek eğlenceli anlar yaşıyorlar. Kurslarımızda yetenekli olan sporcularımızın da elinden tutarak Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.