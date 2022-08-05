Toroslar Belediyesince, evine rahat girip çıkamayan yürüme engelli söz yazarı ve bestekar Mustafa Telli’nin talebi üzerine, demir atölyesinde imal edilen rampa yerleştirildi.

Toroslar Belediyesince, evine rahat girip çıkamayan yürüme engelli söz yazarı ve bestekar Mustafa Telli’nin talebi üzerine, demir atölyesinde imal edilen rampa yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tozkoparan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki yürüme engelli vatandaş Mustafa Telli, evinin önüne tekerlekli sandalyesini rahatça kullanabileceği bir rampa yapılması için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’dan yardım talebinde bulundu. Belediye Koordinasyon ekibi, Başkan Yılmaz’ın talimatı ile Telli’nin yaşadığı evinin önüne rampayı yaptı.

“Çok zorlanıyordum. Başkanımızdan Allah razı olsun”

1989 yılında gerçekleşen iş kazası sonucu iki ayağını kullanamayan ve bu süre zarfında kendini müziğe adayan söz yazarı ve bestekar Mustafa Telli, demans hastası eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yüzde 96 yürüme engelli olan Telli, tekerlekli sandalyesi ile evine girip çıkarken zorlandığını belirtirken, yapılan bu rampa ile çok mutlu olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak olan desteğin en güzel hizmet olduğuna dikkat çeken Telli, Başkan Yılmaz’a desteğinden dolayı teşekkür ederek; “1989 yılında iş kazası geçirdim. Kaza sonucu yürüme engelli oldum. Evimin önündeki merdivenlerden inip çıkarken zorluk çekiyordum. Belediyemizden rampa talebinde bulundum. Başkanımız, talebimi yerine getirdi. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Engelleri müzikle aştığını, söz yazarlığı ve bestekarlık yaptığını da kaydeden Telli, “Malulen emekliyim. Demans hastası eşim ve bir oğlum var. Kendi eserlerimden oluşan bir albüm hazırladım. Bu süre zarfında evimden inip çıkarken çok zorlanıyordum. Belediyemizin bu hizmetiyle şimdi hayatım daha da kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.

“Engelli bireylerin, sosyal yaşamın içinde yer almaları için çalışıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hayata geçirdikleri hizmetleri engelli bireyler için ulaşılabilir kılmaya devam edeceklerini belirterek, “Engelsiz Toroslar için çalışıyoruz” dedi.

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Biz, paylaşmayı ve sevgiyi temel alan büyük bir aileyiz. İş kazası sonucu yürüme engelli olan Mustafa Telli’nin evinin önüne yapılmasını istediği rampa talebini en kısa sürede yerine getirdik. Kendisinin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Söz yazarı ve bestekar Telli’ye müzik hayatında başarılar dileyen Yılmaz; “Engelli bireylerin desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini hep birlikte görüyoruz. Mustafa Beye de müzik hayatında başarılar diliyoruz. Sanatta, sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız” diye konuştu.