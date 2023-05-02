Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, ‘çevik belediyecilik’ çalışmalarıyla ulaşım ağı daha kaliteli ve konforlu hale geliyor.

Bu çerçevede ekipler, ilçe genelindeki farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar çerçevesinde Toroslar, Kurdali, Mithat Toroğlu ve Korucular mahallelerinde asfalt serim, Doruklu Mahallesi’nde kilit parke döşeme çalışması yaptı. Ekipler Arpaçsakarlar, Ayvagediği, Bekiralanı, Çandır, Darısekisi, Gözne, Hamzabeyli, Kerimler, Mevlana, Resul, Soğucak ve Şahinpınarı mahallelerinde de yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelindeki yolları yenileyerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yılmaz; “Toroslarımız, hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe. Yol yapım çalışmalarımız, merkezde ve yaylalarımızda eş zamanlı olarak devam ediyor. Sorumluluk alanımız olan sokaklarımızda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz ihtiyaçların yanı sıra hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, imkanlarımız ölçüsünde yerine getiriyoruz. Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak” dedi.