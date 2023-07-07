Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçenin birçok yerinde sürdürdüğü yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çağdaşkent, Zeki Ayan, Ayvagediği ve Soğucak mahallelerinde kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışması, Yusuf Kılıç Mahallesi’nde ise asfalt bakım çalışması yaptı. Ekipler, 2023 yılı itibariyle 183 bin metrekare, 4 yılda ise toplam 556 bin 962 metrekare kilit parke yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Zarar görmüş ve yıpranmış durumda olan yol ve kaldırımların yenilenmesinin yanı sıra yeni kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları, ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edecek.

“Vatandaşlarımızın ihtiyacına göre hizmetler gerçekleştiriyoruz”

İlçenin en uç noktasına kadar hizmet götürdüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İlçemizdeki ulaşımın rahatlaması ve kaldırımların daha kullanışlı hale gelmesi için gerçekleştirdiğimiz asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Her mahallemizin beklentisine cevap verebilmek için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Üst yapı çalışmalarımızla yollarımızı istenilen seviyeye ulaştırdık” dedi.