Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Toroslar ilçesi Buluklu, Kurdali ve Halkkent mahallelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar çerçevesinde Toroslar ilçesi Buluklu Caddesinde bin 100 metre yenileme yapıldığı ifade edildi. Aynı ilçede başka bir noktada da çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin, Kurdali Mahallesi 212. Cadde üzerinde yer alan 750 metre uzunluğundaki yolun da yenilenerek hizmete açıldığı kaydedildi.

Büyükşehir belediye ekipleri Halkkent Mahallesi Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesinde de çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı. Cadde üzerinde yer alan 450 metre uzunluğundaki bozuk yol yenilenirken, ömrünü tamamlamış ve deforme olan yollar sıcak asfaltla düzenlendi. Yenileme işlemlerinin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları da yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.