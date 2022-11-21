Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeşil alan ve parkların yılın her mevsiminde temiz ve bakımlı kalmasın için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeşil alan ve parkların yılın her mevsiminde temiz ve bakımlı kalmasın için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar’da, park ve yeşil alanların sonbahar bakımları titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları buduyor, çimleri biçiyor, yeşil alanları yabani otlardan arındırıyor. Yeşil alanlarda detaylı bir bakım çalışması yaptıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Halkımızın nefes aldığı, ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdiği parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakımına özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz, rutin temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra kenti kışa hazırlıyor. Mevsimsel bakımlar sadece görsel anlamda değil hemşehrilerimizin sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından da önemli. Çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarımızla Toroslarımızı daha da güzelleştiriyor, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla zengin bir potansiyele sahip Toroslarımızın bu değerlerini korumaktır” şeklinde konuştu.