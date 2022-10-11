Gerçekleştirilen operasyonda; Dörtlü olarak paketlenmiş 101 adet jelatin halinde toplamda 1412 adet Regapen ibareli Sentetik Ecza Maddesi ele geçirildi. İkamet sahibi (S.I.) isimli şüpheli yakalanarak ele geçirilen maddeler ile birlikte TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmaktan gerekli işlemlere başlanıldı.

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