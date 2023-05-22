Mersin Toroslar Belediyesi, ’Sokakta Temizlik Var’ projesi çerçevesinde rutin temizlik hizmetinin yanı sıra belli bir program dahilinde mahalleleri köşe bucak temizlediği bildirildi.

Toroslar Belediyesinin şok temizlik ekibi, daha temiz bir Toroslar için mahallelerde genel temizlik çalışması yapıyor. Ekipler bu çerçevede Güneykent Mahallesindeki sokaklarda, çöp toplama, el ve makine ile süpürme, çim biçme, ot ve kurumuş dalların, boş arsaların, kaldırım üstü ve kenarlarının temizliği, moloz toplama, arazöz ile yol yıkama çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla sahada olan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları da titizlikle temizledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan program dahilinde ilçe genelindeki tüm mahallelerin temizlendiğini söyledi.

Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bu şehir, hepimizin. İstediğiniz kadar yatırım ve hizmet yapın. Yaşadığımız yer temiz olmazsa bu çalışmalar bir anlam ifade etmez. Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla özveriyle çalışıyoruz. Şok ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerleri de belli periyotlarla ekiplerimiz tarafından temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında" dedi.