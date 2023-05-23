Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, incelemeler de bulundu.

Mersin’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Toroslar Belediyesinin Acil Durum Afet Ekibi, sabahın erken saatlerine kadar teyakkuz halinde çalıştı. İhbarları anında değerlendiren ekipler, şiddetli yağıştan kaynaklı yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti, vatandaşların imdadına yetişti. Bazı noktalarda oluşan su taşkınlarına karşı iş makineleriyle hızlı bir şekilde müdahale eden ekiplerin, ilçe genelindeki su giderlerini temizlediği, ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaptığı kaydedildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da sağanak yağış sırası ve sonrası vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, Acil Durum Afet Ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi.

"Ekiplerimiz anında müdahale gerçekleştirdi"

Sel felaketinden etkilenen mahallelerde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek Acil Durum Afet ekiplerinden bilgiler alan Başkan Yılmaz, "Öncelikle selden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kentimizde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolayı meydana gelen olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale ederek sorunların büyümesine engel oldu. Sağanak yağışın ardından Bakanımız Nureddin Nebati, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolümüz ile birlikte selden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yanlarında olduk. Gerekli tüm önlemleri aldık. Yaraların bir an önce sarılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.