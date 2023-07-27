Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanların yılın her mevsiminde temiz ve bakımlı kalmasını sağlıyor.

Çimlerin biçilmesinden ağaç budamasına, bakım, onarım ve temizliğe kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, peyzaj çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Kentin en yeşil ilçelerinden biri olan Toroslar’da, vatandaşların daha temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılan çalışmalar beğeni topluyor.

“7’den 70’e herkese güzel yaşam alanları sunuyoruz”

İlçedeki mevcut park ve yeşil alanların daha modern ve işlevsel hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Halkımızın nefes aldığı, ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdiği parklarımızın ve yeşil alanlarımızın bakımına özen gösteriyoruz. Çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarımızla Toroslarımızı daha da güzelleştiriyor, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Parklarımızda aynı zamanda tarihi ve milli değerlerimizi de yansıtıyoruz. Amacımız, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla zengin bir potansiyele sahip Toroslarımızın bu değerlerini korumaktır” dedi.