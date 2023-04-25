Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çim biçme, ağaç budama ve sulama çalışmalarının yanı sıra deforme olan bank, kamelya, çöp kovası ve çocuk oyun grupları periyodik olarak tamir ediliyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Boş arsalar ve mesire alanları da ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor

“Yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde ağaçların ve yeşil alanların mevsimlik bakımlarının ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak parklarımıza, yeşil alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmak. Yeşil alanlarımız, hepimize emanet” dedi.

Başkan Yılmaz, park ve tesislerin şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak olmak isteyen vatandaşlar için alternatif bir ortam olduğunu da sözlerine ekleyerek; “Hemşehrilerimizden de isteğimiz bu alanlarımıza sahip çıkmalarıdır” ifadelerini kullandı.