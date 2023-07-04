Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ağaç budama, çim biçme, ilaçlama ve sulama işlemlerinin yanı sıra deforme olan bank, kamelya, çöp kovası ve çocuk oyun grupları periyodik olarak tamir ediliyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Doğanın tüm güzelliklerini barındıran Toroslar’da birbirinden güzel mesire alanları da ekipler tarafından düzenli olarak temizleniyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, “Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak hem yeşil alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyor hem de yeni alanlar oluşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha sağlıklı, temiz ve huzurlu ortamlar sunmaktır. Hemşehrilerimizden de isteğimiz yeşil alanlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır” dedi.