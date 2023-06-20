Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala özel gereksinimli bireyleri kuaförlük hizmeti vererek mutlu eti.

Toroslar Belediyesinin Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim gören özel bireyler, TORTEK bünyesindeki Kuaförlük ve Saç Bakımı Yapımı Kursunda ağırlandı. TORTEK kursiyerleri, usta öğreticilerinin gözetiminde özel bireylerin saç ve kişisel bakımlarını yaptı. Evlerinden güvenle alınarak kişisel bakımları yapılan özel bireylerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

"Birinci önceliğimiz onların mutlu olması"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelindeki özel gereksinimli bireyleri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. “Onların yüzündeki tebessüm olduğumuz sürece bizler mutlu oluruz” diyen Başkan Yılmaz; “ Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak hepimizin görevi. Yetenek ve becerilerini ortaya çıkardığımız bünyemizdeki Engelsiz Yaşam Akademisine ve Özel Sporcular Kursumuza gelen özel çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin yüzlerinin güldüğünü görmek ise en büyük sevincimiz. Bayram öncesi özel bireylerimizi, TORTEK Kuaförlük Kursumuzda ağırladık. Hayatın her alanında başarılarıyla gurur duyduğumuz özel bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.