Mersin Toroslar İlçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin , el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği ve Folklor gösterileri ile çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Toroslar'da Öğrenme Hayat Boyu şenliği katılan vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren , Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü , İlçe Şube Müdürleri , Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin değerli ,Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Kibire Esen , Okul Müdürleri , Kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü şenlikte yaptığı konuşmada , " Hayat Boyu Öğrenme, devletimizin milletimize sunduğu çok büyük bir olanaktır. Yaptığımız çok yönlü çalışmalarla Hayat Boyu Öğrenme kurs ve kursiyer sayılarımız hem nitelik hem nicelik olarak her geçen ay artmaktadır. Bizler, yüzlerce kursumuz ve kursiyerimizle Toroslar genelinde hayat boyu öğrenmede öncü bir ilçe olarak merkezden taşraya tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya , nitelikli kurslar açarak istihdam olanaklarını artırmaya devam edeceğiz. Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle bizleri her konuda destekleyen başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca , İlçe Kaymakamımız İbrahim Çenet olmak üzere ; tüm usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize, bizlere inanan, güvenen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kursiyerlerimize, Hayat Boyu Öğrenme'nin her aşamasında yer alan, katkı sunan, bizleri destekleyen tüm paydaşlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı ilimiz genelinde tüm ilçelerimizde kutlayacağımız hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılmaya, kurslarımızdan istifade etmeye davet ediyorum. Toroslar'da Öğrenme Hayat Boyudur" dedi.