Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki market ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki market ve zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki reyonları gezerek özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı ve son kullanım tarihlerini inceledi. Ekipler ayrıca denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için ilçemizdeki marketlerde denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamamalarını sağlamaktır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler” diye konuştu.