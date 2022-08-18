Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için başlattığı ‘Sokakta Temizlik Var’ projesi ilçenin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, daha temiz ve düzenli bir kent vizyonu için başlattığı ‘Sokakta Temizlik Var’ projesi ilçenin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

İlçenin her noktasında rutin temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahalleler, yılın dört mevsiminde belirli periyotlarda baştan aşağı temizleniyor. Ekipler bu çerçevede Çopurlu Mahallesi’ndeki sokaklarda, yol yıkama, çim biçme, ot ve kurumuş dalların temizliği ile kaldırım üstü ve kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla sahada olan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları da titizlikle temizledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak ve tertemiz bir Toroslar oluşturmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını söyledi. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Halkımızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, mahallelerimizi köşe bucak temizliyor. Rutin ve genel temizlik çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz. Temizlik hizmetimizi büyük bir sorumlulukla yerine getirirken vatandaşlarımızdan da isteğimiz bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarıdır. En iyi temizlik kirletmemektir. Sokağını temiz tutan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.