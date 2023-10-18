Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, bu yıl 15’incisini düzenleyeceği ’Kurtuluş Kupası Geleneksel Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılan kura çekimine, turnuva komitesi ve turnuvada yer alacak kurumların temsilcileri katıldı. Turnuva tüzüğü ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği ve kurum temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunulduğu toplantının ardından kura çekimine geçildi. 28 kurumun temsilcisi kuralarını çekerek gruplarını belirledi.

Turnuva, 7 Grupta Gerçekleşecek

3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilecek ve 7 grupta 28 kurumun mücadele edeceği turnuva, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, Koray Aydın Stadında düzenlenecek açılış maçı ile başlayacak. Turnuvanın final müsabakası da 3 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Korukent Mahallesi Bilge Kağan Futbol Sahası, Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi Anafartalar Spor Kompleksi ve Akbelen Mahallesi Koray Aydın Stadında oynanacak maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları geçerli olacak.

Sporseverler, turnuvanın tüzüğüne ve fikstürüne, önümüzdeki günlerde Toroslar Belediyesinin ’www.toroslar-bld.gov.tr web’ adresinde bulunun duyurular bölümünden ulaşabilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek geleneksel olarak düzenledikleri turnuvaya katılacak tüm kurumlara teşekkür etti. Turnuvanın, mücadele ruhunun yanında kurumlar arasında dostluk, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz; “Spor, dostluk ve kardeşliktir. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bu turnuvayla kurumlar arası diyalogun daha da artığını görmekteyiz. Bu da bizi son derece memnun etmektedir. Turnuvaya katılan tüm kurumlara başarılar diliyorum” dedi.