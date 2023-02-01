Mersin’in merkez ilçesi Toroslar’ın yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar’ın yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü.

Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla huzur veren yaylalar, kış aylarında da bütün güzelliğiyle kartpostallık görüntü veriyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın kış turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu yıl kar yağışının biraz geç geldiğini ancak yazın olduğu gibi kışın da doğanın tadını çıkarmak isteyenleri Toroslar’ın yaylalarına beklediklerini söyledi.

Yılmaz, “Eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylalarımıza mevsimin ilk karı düştü. Doğa turizmi anlamında insanlarımızın uzaklara gitmesine gerek yok. Toroslarımızın yaylaları kışın da ayrı bir güzel. Yaylalarımızda doğa turizmini canlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.