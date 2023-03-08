Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımda ürün ve malzemelerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan işletme sahiplerini uyardı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımda ürün ve malzemelerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan işletme sahiplerini uyardı.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım işgalinin ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların geçişini engelleyen reklam tabelası, tezgah, masa ve sandalye gibi malzemelerin yol ve kaldırımlarda bulunmasına izin verilmeyeceğine dikkat çekti. Engelliler için oluşturulan alanlar üzerine park eden motorlu vasıta sahiplerinden de gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

"Esnafımızın duyarlılık göstermesini istiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yılmaz, "Kaldırım ve yollara konulan malzemeler bir yandan kötü bir görüntünün oluşmasına neden olurken diğer yandan da vatandaşlarımızın kaldırımları kullanırken zorlanmalarına neden oluyor. Toroslar Belediyesi olarak hemşerilerimizin huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale geçit vermeyeceğiz. Bu noktada ekiplerimiz, ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Konuya duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederiz" dedi.