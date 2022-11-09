Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çavak yolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera çalışmaları neticesinde olayın şüphelileri yakalandı.

A.O.ve Ö.O. olduğu tespit edilen şahıslar çalınan ve değeri yaklaşık 250 bin TL olan malzemelerin bir kısmını hurdacılarda bir kısmını da Çamlıyayla İlçesindeki hurdacılara satıldığı tespit edildikten sonra çalınan malzemeler toplatılarak sahiplerine teslim edildi.

1 Adet Kompesör, 1 Adet Lazer kesici makinası, 1 Adet.Trojer kesim makinası, 1 Adet Argon Elektrik kaynak makinası, 3 Adet Spiral makine, 1 Adet Hilti matkap, 2 Adet Testere bıçağı, 9 Adet Kesici taşı,9 Adet Taşlama taşı ve çanta içerisinde çok sayıda anahtar takımı malzemeleri ele geçirilerek şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı.