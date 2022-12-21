Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan camiler, kuran kursları, Cemevi ve öğrenci yurtlarında temizleme çalışmalarını periyodik bir şekilde sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan camiler, kuran kursları, Cemevi ve öğrenci yurtlarında temizleme çalışmalarını periyodik bir şekilde sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan tüm ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte işlemlerinde ikinci tura geçti. Ekipler, düzenli olarak yaptıkları çalışmalarla ibadethanelerin her daim pırıl pırıl temiz kalmasını sağlıyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ibadet yerlerinin temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Amacımız, hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Sosyal tesislerin ve ibadethanelerimizin bakım ve onarımlarını, vatandaşlarımız daha rahat ve temiz bir şekilde kullanabilsin diye yapıyoruz. İbadethanelerimizi evimiz gibi görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, faaliyetlerini koordineli bir şekilde sürdürüyor" dedi.