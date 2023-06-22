Mersin Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçedeki camilerde ve cemevinde temizlik ile dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdı.

İbadethanelerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi daha da yoğunlaştıran Toroslar Belediyesi, bayramda vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmasını kesintisiz devam ettirdi. Belediyenin ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçedeki tüm ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını tarayarak pırıl pırıl yapıyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken, avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların bayram namazını daha temiz ve nezih bir ortamda eda edebilmesi için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığını söyledi.

Yılmaz, "İbadethanelerimizi evimiz gibi görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Toroslar Belediyesi olarak rutin temizliğini yaptığımız ibadethanelerimizi bayrama hazırlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Bayramlar dilerim” dedi.