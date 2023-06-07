Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezinde 48 branşta eğitim gören 974 kursiyer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde hünerlerini sergiledi.

Geleneksel kıyafetlerin ve birçok ürününün görücüye çıktığı etkinlikte, ’Anadolu Selçuklu’dan Cumhuriyet’e’ temalı defile, büyük beğeni topladı. Defilede boy gösteren kursiyer ve eğitmenlerin saç ve makyajlarını da TORTEK bünyesindeki Kuaförlük ve Saç Bakımı Yapımı Kursunda eğitim gören kursiyerler yaptı. Osmaniye Mahallesindeki semt sahasında Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik, 7’den 70’e yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, etkinliğe katkı sunan ve kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini takdim ederek, teşekkür etti.

"Gurur duyduk"

Sergi alanlarını gezerek kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünlerle gurur duyduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Çok yakın zamanda TORTEK Merkezimizin bir satış yeri olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl, 48 branşta 974 kursiyerimiz eğitim aldı ve kurslarını başarıyla tamamladı. Tüm idareci arkadaşlarıma, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu alanda herkesin yüzünün güldüğünü, heyecanlı olduğunu ve yaptıkları eserlerle gurur duyduklarını gördüm. Biz de Toroslar Belediyesi olarak tüm kursiyerlerimizle gurur duyduk. Kursiyerlerimizin yüzündeki gülümseme bizleri de mutlu etti. Çok farklı branşlarda eğitim alan hanımefendiler ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. Biraz önce talimatlandırdık. Çok yakın zamanda TORTEK Merkezimizin bir satış yeri olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kuaför eğitimi aldı, usta oldu"

TORTEK bünyesindeki Kuaförlük ve Saç Bakımı Yapımı Kursu’nda aldığı eğitimin ardından mesleki yeterlilik kazanarak çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini alarak iş yerini açan Münevver Senem Çöken de kendilerine bu imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti. Çöken, "Kursun ardından Toroslar Belediyemizin girişimcilik, finansal okuryazarlık ve girişimci kadın danışmanlık eğitimlerini alarak kendi işimi kurmaya karar verdim. Aldığım belgelerle işyerimi açabilmem için ne yapmam gerektiğini ve bu yolda ilerlememi sağlayan kurs öğretmenlerimin ve eğitim koordinatörümüzün yol göstermesi ile çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerimi tamamlayarak iş yerimi açmaya karar verdim. Osmaniye Mahallesi’nde Kuaför Senem olarak iş yerimi açtım" ifadelerini kullandı.