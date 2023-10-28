Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Akademi Eğitim Merkezinde lise ve üniversite sınavına hazırlanan gençler, cumhuriyetin 100. yılında kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Gençler, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

100. yıl kutlamasına Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyeleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Programda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi dinletildi. Toroslar Akademi Merkezinin gençleri de ’Gençliğin Ata’ya cevabını’ hep bir ağızdan söyledi. Gençlerin hazırladığı program büyük alkış aldı. 100 yıl önce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinde yaşamaktan büyük onur ve gurur duyan Türk gençliği, Ata’sına özlemini ve minnettarlığını ifade etti, varlığını ebediyen yaşatacaklarının sözünü verdi.

Törende konuşan Başkan Yılmaz, gençleri çok sevdiklerini ve sonsuz güven duyduklarını belirterek, "Bundan 100 yıl önce İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler. İnsanımıza zulüm ettiler, bayrağımızı gönderden indirdiler. Ama bizim dedelerimiz, atalarımız, o zamanın sizin gibi gençleri, yiğitleri ve vatanseverleri bir araya geldiler. Farklı mezhepten, farklı meşrepten, farklı siyasi görüşten olmalarına rağmen her şeyi bir tarafa bırakarak vatan savunması yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Kuvayı Milliye birlikleri ve milli güçlerle düşmanı vatanımızdan kovdular. 29 Ekim 1923’de cumhuriyetimizi kurdular. Çok şükür ki genç cumhuriyetimiz, 100 yaşında” ifadelerini kullandı.

“Bugün yine aynı şey olsa vatan savunması yapar mıyız?” diyen Yılmaz, yüksek sesle haykırılan “evet” cevabı karşısında, "Sizlerdeki bu güç, kuvvet ve heyecanı gördükçe bizlerin de geleceğe ilişkin umutları daha da kuvvetleniyor. Allah’ın izniyle hem 100. yılımızı kutluyoruz hem de ikinci yüzyılımızı, Türkiye Yüzyılını yaşıyoruz. Gençlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz. Bir gün gelecek bu görevleri sizlere bırakacağız. Yeter ki kendinizdeki gücü ve kuvveti keşfedin, hedeflerinize emin adımlarla ilerleyin. Cumhuriyetimizin kuruluşunun iki temel unsuru var. Birincisi düşmanı kovmak, ikincisi de saltanatın kaldırılması, Monarşiden Cumhuriyete ve demokrasiye geçmek. 100 yıldır binbir dert ve sıkıntıyla uğraştık ama bugünlere geldik çok şükür. Allah’ın izniyle daha da yükseleceğiz. Cumhuriyetimizin kurulmasında, vatanımızın kurtarılmasında emeğe geçen, can veren, kan veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi, atalarımızı, dedelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah devletimizi, milletimizi payidar kılsın. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra gençleri tek tek tebrik ederek, sınıflarına uğurladı.