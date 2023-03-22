Mersin Toroslar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenleyeceği iftar yemeği ve Ramazan panayırı ile yeniden yaşatacağı belirtildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayı süresince her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya geleceği belirtilerek Ramazan’ın vazgeçilmezleri olan tasavvuf müziği, Hacivat-Karagöz, İbiş, sihirbaz ve çocuklar için maskotların yer alacağı panayır ile iftar öncesi ve sonrasında çeşitli etkinliğe imza atılacağı kaydedildi. Birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün sembolü haline gelen Toroslar Belediyesinin geleneksel iftar programlarının ilki Zeki Ayan Mahallesinde bulunan Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde yapılacağı da ifade edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı Ramazan Ayı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlenceleri ile özellikle çocukların hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istediklerini söyledi.

Tüm vatandaşları gönül sofralarına davet eden Başkan Yılmaz, "Ramazan ayı, toplumsal dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu ayın manevi atmosferini, her gün farklı bir mahallemizde düzenleyeceğimiz iftar sofrası ve Ramazan Panayırımız ile en yoğun bir şekilde hissedeceğiz. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayının milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa başta sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın" dedi.