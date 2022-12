Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde, "Engel olma, farkında ol" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Mersin Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde Toroslar Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte; "Engel Olma, Farkında Ol" sloganıyla özel bireyler, birbirinden güzel hünerlerini sergiledi ve aşılmaz hiçbir engelin olmadığını gösterdi. Müzik dinletilerinden dans gösterilerine, sportif faaliyetlerden sergiye kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı programda, Toroslar Belediyesinin Engelliler Akademisinde ve Özel Sporcular Kursunda eğitim gören özel bireyler de performanslarıyla büyük alkış aldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sevgiyle, hoşgörüyle engelsiz bir Toroslar için çalıştıklarını belirterek, "En büyük engel sevgisizliktir. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir. Bu konuda üzerimizdeki sorumluluğun da farkındayız" dedi.

Engelli bireylerin desteklendikleri taktirde başaramayacakları şey olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal duyarlılığı güçlendirmesi umuduyla tüm engellilerimize sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyor, fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların mutlu bireyler olarak hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece fiziksel değil, duygusal engelleri de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Her bireyin kendine has istekleri, hayalleri; yetenekleri vardır. Bu bilinçle sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız. Toplumsal hayata katılımlarının yanı sıra meslek edinip üretken hale gelmeleri, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için projeler ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin, yetenek ve becerilerini ortaya çıkardığımız bünyemizdeki Engelliler Akademisi’ne ve Özel Sporcular Kursumuza gelen özel çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin yüzlerinin güldüğünü görmek ise en büyük sevincimiz" ifadelerini kullandı.