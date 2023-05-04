Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, depremin olduğu ilk andan itibaren afet bölgesinde ve belediyenin deprem koordinasyon merkezinde fedakârca görev alan personelle bir araya gelerek, teşekkür belgesi takdim etti.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programda gönüllü vatandaşlar da unutulmadı. Başkan Yılmaz, yardım çalışmalarına katılan en küçük gönüllü Nida Yüksel’e de plaket vererek, o küçük yüreği ile gönüllere dokunmasından dolayı teşekkür etti.

Toroslar Belediyesi, 6 Şubat tarihinde ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından tüm imkan ve personeliyle örnek bir dayanışma örneği gösterdi.

Belediye ekipleri, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırmaya, yardım malzemelerinin ulaştırılmasından depremzedelerin Mersin’e getirilmesine kadar gece gündüz iş makineleri, ekipman ve araçlarıyla destek verdi.

Toroslar Belediyesinin acil durum afet ve zabıta ekiplerinin yanı sıra Toroslar Belediyesinin ambulansı da yaralanan depremzedelerin nakillerinde görev aldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde oluşturulan Acil Destek Merkezinde, tüm birimlerde görev alan personelin ve gönüllü vatandaşların desteği ile yardımlar çığ gibi büyüdü. Konaklama, sıcak yemek, giyim, psikolojik destek, sağlık, çocuk danışma merkezi, araç koordinasyon ve özel gereksinimli birey desteği hizmetinin verildiği merkez, Mersin Valiliği, Toroslar Kaymakamlığı ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarla da koordineli çalışmalar yürüttü.

Belediyeye müracaat eden depremzede vatandaşların barınma, kıyafet, gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde karşılandı.

Toroslar Belediyesi, depremin ardından yardım ve destek çalışmalarına katılan belediye personeli ve gönüllüler için bir teşekkür programı düzenledi. Başkan Yılmaz, programda her bir personeline ve gönüllülere teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Yılmaz, personeline ve tüm katılımcılara seslenerek, “Göreve başlayalı 4 yıl oldu. O günden bugüne 2 buçuk yıl pandemi yaşadık. Pandemiyi atlattıktan sonra 6 Şubat günü saat 04.17’de deprem haberi aldık. Ülkemizi, milletimizi derinden yaralayan kayıplarımız oldu. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Evi, yuvası yıkılan tüm kardeşlerimizin de bir an önce eski günlerine kavuşmasını temenni ediyorum. Deprem saatinden itibaren çalışma arkadaşlarımız, hiçbir zorluğu dikkate almadan çalışmaya başladılar. Saat 05.00 olmadan Yunus Emre Kültür Merkezimize intikal ettiler. Valimiz, kaymakamımız ve emniyet müdürümüzle görüşerek Mersin’deki durum ile ilgili istişarede bulunduk. Daha sonra 11 ilimizde gerçekleşmiş olan depremin ağırlığını hissettik. Ve o andan itibaren hep beraber seferberlik ilan ettik” dedi.

“Bu çalışma siyaset üstü, milli bir görev"

Deprem bölgesinden kente gelen depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Depremzede kardeşlerimize Yunus Emre Kültür Merkezimizde hizmet verdik. Kaymakamımız ve kıymetli kamu personeliyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok şükür alnımızın akıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bunu sizlerle gerçekleştirdik. Depremin ardından yardım tırlarımızı törenle gönderdik. Deprem bölgesinde önce arama kurtarma, daha sonra da enkaz kaldırma çalışmalarına katılan çalışma arkadaşlarımız da kahramanca mücadele ettiler. Allah hepinizden razı olsun. Biz burada bunun için varız. 17 günlük tam kapanma sürecinde yine sizlerle birlikte seferberlik ilan etmiştik. 444 41 33 numaralı telefonumuzu ileterek, ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa biz buna çare olalım demiştik. Sizler de görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Bu aslında siyaset üstü, milli bir görev. Bizler, toplumda farklı grupların ihtiyaçlarını gören, anlayan, iletişim kuran ve bu ihtiyaçları devletimiz, milletimiz adına karşılayan insanlarız. Bu konuda da çok şükür başarılıyız. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu seferberliğin yanında olan tüm gönüllü vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Gönüllü kardeşlerimiz de depremin ilk anından itibaren bizler çağırmadan Yunus Emre Kültür Merkezimizdeki çalışmalara katıldılar. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu deprem sürecinde dayanışma ruhunun ne kadar yüksek olduğunu gösterdik. Devlet- millet el ele bu süreci atlatıyoruz” şeklinde konuştu.