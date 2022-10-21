Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Cumhuriyetin 99. yılını bayram coşkusuna yakışır bir şekilde ’Ceza’ konseriyle kutlayacağı bildirildi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, Cumhuriyetin 99. yılını bayram coşkusuna yakışır bir şekilde ’Ceza’ konseriyle kutlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alacak olan ünlü rap sanatçısı Ceza, 28 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirecek.

"Yaşasın cumhuriyet”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, cumhuriyet coşkusunu her zaman olduğu gibi hep birlikte büyük bir gurur ve heyecanla kutlayacaklarını ifade ederek, tüm hemşehrilerini 28 Ekim’de Ceza konserine davet etti. “Cumhuriyet, milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir” diyen Yılmaz, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken, herkes bilmelidir ki geleceğe büyük bir inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletçe dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkacağız. Millet olmak demek tek ses, tek yürek olmak demektir. Yaşasın kuvayi milliye ruhu, yaşasın cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız güçlü Türkiye. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim oldukça, güçlü Türkiye’yi hiç kimse engelleyemeyecek, topraklarımızı hiç kimse işgal edemeyecek inşallah” ifadelerini kullandı.