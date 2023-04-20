Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Güzel kokular sıkılarak, gül suyu ile de temizlenen camiler bayrama hazır hale getirildi.

Camilerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını Ramazan ayında daha da yoğunlaştıran Toroslar Belediyesi, Ramazan Bayramında da vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmasını kesintisiz devam ettirdi. Belediyenin ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçedeki tüm ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını tarayarak pırıl pırıl yaptı.

“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadet edebilir”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların bayram namazını daha temiz ve nezih bir ortamda eda edebilmesi için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığını söyledi. Yılmaz; “Toroslar Belediyesi olarak rutin temizliğini yaptığımız ibadethanelerimizi bayrama hazır hale getirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar dilerim” dedi.