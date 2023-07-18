Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturabilmek için ilçe genelinde genel temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle yapılan çalışmalar çerçevesinde, insan sağlığını tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırılırken, görüntü kirliliğinin de önüne geçiliyor. Ekipler, bu alanların yanı sıra yol ve kaldırım kenarlarında biriken yabani ot, moloz ve çöplerin temizliğini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Geleceğe daha temiz bir Toroslar bırakmak için çalıştıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, uygun görülen yerlerin dışında boş arsalara hafriyat dökülmemesini de istedi. Yaz aylarında boş arsalarda biriken yabani otların tehlikelere yol açabileceğini kaydeden Yılmaz, "Boş arsalarda biriken yabani otlar, yangın riski oluşturabileceği gibi haşere ve kemirgenlerin üremesine de neden oluyor. Toroslar Belediyesi olarak bu alanların temizliğine büyük önem veriyoruz. Boş arsalarda temizliğin kalıcı olması için vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir” dedi.