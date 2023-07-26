Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde sıcak asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetleriyle vatandaşlara daha güvenli ve nitelikli ulaşım imkanı sunan belediye, ihtiyaç duyulan birçok sokakta da kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hem ilçe merkezinde hem yaylalarda yol yapım çalışmalarının eş zamanlı olarak koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz; “Ekiplerimiz, Mustafa Kemal Mahallemizde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla, Toroslarımızda kesintisiz trafik akışını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“İhtiyaç duyulan birçok mahallemizde asfalt serim çalışması yaparak, vatandaşımızın hizmetine sunduk” diyen Yılmaz, “Su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan ve tahrip olan bazı sokaklarımızda da asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde mevcut yollarımızı yenilerken, yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyoruz. Amacımız, ilçemize daha rahat ve konforlu yollar sunmaktır. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” diye konuştu.