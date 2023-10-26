Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutlamayı sürdüren Toroslar Belediyesi, ’Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen yürüyüşte, binlerce kişi ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla, marşlarla tüm dünyaya emsal olmuş birlik ve beraberliğini tek yürek olarak gösterdi. ’100. yılda 100 meşale’ temalı yapılan ’Cumhuriyet Yürüyüşü’ yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençlerle ve binlerce hemşehrisi ile birlikte el ele, kol kola yürüdü. Yunus Emre Kültür Merkezi önünde başlayan ve Toroslar Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş ile Toroslar’ın sokak ve caddeleri, meşaleler ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Gençler, yürüyüş esnasında dev Türk bayrağı da açarak ve slogan atarak, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayacaklarının ve ’Türkiye Yüzyılı’na yürüdüklerinin mesajını verdi.

Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunun doruklara çıktığı yürüyüşün ardından Toroslar Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Çocukları ve gençleri çok sevdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Sevgili gençler, bundan tam 100 yıl önce 1918 yılından itibaren İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerika ile ülkemizi işgal ettiler. Sizin gibi gençler, sizin gibi kahramanlar, sizin gibi vatanseverler farklı mezhepten, farklı meşrepten, farklı siyasi görüşlerden olsalar da vatan savunması için bir araya geldiler. Kuvayi milliye derneklerini kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, ülkemizi düşmandan kurtardılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizi, milletimizi kurtaran, alın teri akıtan, kan veren, can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetimizi Atatürk liderliğinde kurduk. 29 Ekim 2023’te cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

"Türkiye bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir"

Başkan Yılmaz, Türkiye’nin birçok sıkıntı ve badireyi atlatıp bugünlere gelmeyi başardığını belirterek, “Bugün Türkiye bölgesinde lider ülkedir. Türkiye siyasetinde, dünya siyasetinde lider ülke, etkileyici ülke, toplantıları yapan, masayı kuran ülke inşallah. Hem 100. yılımızı kutluyoruz hem de gelecek yüzyılımızın, Türkiye Yüzyılımızın ilk günlerini hep beraber yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün de yine aynı şey olsa, vatan savunması gerekirse hep beraber gerekeni yapar mıyız?” diyerek alandaki tüm gençlere ve vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, tüm katılımcıların “Evet” cevabı karşısında mutlu olduklarını kaydederek; “Türkiye Yüzyılını inşa edecek olan sizlersiniz gençler. Sizleri çok seviyoruz ve güveniyoruz. Türkiye Yüzyılımızın başlangıcı kutlu olsun” diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken, Başkan Yılmaz, alandaki çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilendi.