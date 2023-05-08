Mersin Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol ve kaldırım işgalinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda ürün ve malzemelerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan ve görüntü kirliliği oluşturan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde ekipler, işletmelerin faaliyet konularına göre kullanabilecekleri azami alanlarla ilgili bilgiler verirken, engelliler için oluşturulan alanlar üzerine park eden motorlu vasıta sahiplerinden de gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşması adına yol ve kaldırım işgaline müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Zabıta ekiplerimiz, kurallara aykırı bir şekilde satış yapan işletme sahiplerine ve seyyar satıcılara gerekli tüm uyarılarda bulunuyor. Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale geçit vermeyeceğiz. Bu noktada ekiplerimiz, ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Konuya duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederiz” dedi.