Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin denetimlerini yeni yıl öncesinde daha da sıklaştırdı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin denetimlerini yeni yıl öncesinde daha da sıklaştırdı.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı fırın, pastane, unlu mamul imalatı yapan işyerleri ile ve kuruyemişçilerde fiyat etiketi, hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Hemşehrilerimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Ekiplerimiz, halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması, haksız kazancın ve fahiş fiyatın önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarıdır. Kurallara uyan ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutan esnaflarımıza da bu konuya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” diye konuştu.