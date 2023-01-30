Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hassas terazi denetimi yaptı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hassas terazi denetimi yaptı.

Vatandaşların alışverişlerinde mağdur olmaması, kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, fırın ve pastanelerin ardından semt pazarlarını denetledi. Semt pazarlarında ’tartı kontrol noktaları’ kuran ekipler, vatandaşların aldığı meyve ve sebzeleri hassas terazide tartarak, gramaj değerlerini inceledi. Terazilerin tezgah önlerinde olması, etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarının yazılması konusunda da pazar esnafını uyaran ekiplerin bu uygulaması, pazar alışverişine gelen vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları ürünlerin gerçek kilolarını Toroslar zabıtasının pazarlarda kurduğu tartı kontrol noktasında ekiplere kontrol ettirdi.

“Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüketici haklarını korumak ve vatandaşların maddi açıdan zarara uğramamaları amacıyla tüm semt pazarlarında denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Yılmaz; “Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için semt pazarlarında etiket ve tartı kontrolü yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin ’0324 322 72 00’ numaralı telefonunu arayarak iletebilirler” dedi.