Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Toroslar Belediyesi işbirliğiyle Mersin’e yeni bir gençlik merkezi ve spor tesisi kazandırıldı.

Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi’nde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis ettiği 13 bin 506 metrekare alanda yapımı tamamlanan Toroslar Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi, eğitim, spor, kültür, sanat ve sosyal alanlarda ilçenin gençliğine hizmet verecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknik ekibiyle birlikte tesisi gezerek çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

"En büyük hazinemiz gençlerimiz"

“Toroslarımızı Türkiye Yüzyılına yakışan yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Mersin’e gençlik merkezi ve spor tesisi kazandırdık. Devletimiz, milletimiz, bakanlık ve belediye el ele hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. En büyük hazinemiz gençlerimiz. Onların kültürel gelişimine katkıda bulunacak ve spor yapmalarını sağlayacak tesisler oluşturmaya önem veriyor ve bu konuda yeni adımlar atıyoruz. İlçemizde sahip olduğumuz tesislerle, kentimizin lokomotifi konumundayız. Gençlerimizin geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu tesisimizde de ülkemize yeni yetenekler kazandıracağız. Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.