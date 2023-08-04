Toroslar ile Çamlıyayla belediyeleri tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali, 11 Ağustos’ta Çamlıyayla’da, 13 Ağustos’ta Toroslar’da yapılacak.

Festivalde, Çamlıyaylalı kadınların yanı sıra Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünler görücüye çıkacak. Sergilerden halk oyunlarına, TORTEK defilesinden konserlere kadar birbirinden renkli programların yer alacağı festival, Mersinlileri bekliyor. Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan yazma, bohça, havlu, çarşaf kenarlarında kullanılan, günümüzde takı tasarımlarına ve kıyafetlere de ayrı bir renk katan iğne oyalarının gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Geleneksel olarak yapılan festivalin ilki 11 Ağustos 2023 Cuma günü Çamlıyayla ilçesinin Zevzek Tepesinde saat 10.00’da başlayacak. TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Selma Geçer ile Mersinli halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün ise saat 19.00’da sahne alacak.

Toroslar ilçesinde Ayvagediği Mahallesi’nin köy meydanında 13 Ağustos Pazar günü düzenlenecek etkinlikler de saat 10.00’da başlayacak. Festival, saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Selma Geçer ile Mersinli halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün’ün konserleriyle son bulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerini Çamlıyayla Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyecekleri 7. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali’ne davet etti. “Oyanın özü, kadının söylenmeyen sözüdür” diyerek iğne oyalarının bir anlamda da duyguların aktarımı olduğunu belirten Yılmaz, "Binlerce yıldan beri atalarımız, duygularını, düşüncelerini ürettikleri iğne oyalarında, işledikleri motiflerle kilimlerde ifade ettiler. İğne oyası, kültürdür ve mirastır. Bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Çamlıyayla ve Toroslarımızda 2 gün sürecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.